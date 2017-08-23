Кадыров заставил "помириться" около тысячи разведенных семей
Инициативу властей одобрили не все местные жители
Глава Чечни Рамзан Кадыров издал указ, согласно которому духовенство, чиновники и полиция мирят бывших супругов, несмотря на то, как долго они живут раздельно. Телеканал "Грозный" сообщил, что с начала июля они воссоединили 948 семей, – передает TJ.
На местном телевидении рассказали о проведении четырех тысяч мероприятий по воссоединению семьи. Представитель чеченских властей Рустам Абазов подчеркнул, что ни в одной стране мира подобные программы не проводились.
По данным "Кавказского узла", не все жители Чечни одобрили инициативу по примирению супругов. Одна из местных жительниц заявила, что основным аргументом представителей духовенства является призыв Кадырова к воссоединению семей.
"Понятно, что когда на тебя со всех сторон давят, приходится соглашаться. Вопрос в том, насколько долго продлится такой повторный брак", – отметила жительница Грозного Зарема.
Героиня сюжета телеканала "Грозный" Марьям Очерхаджиева сообщила Би-би-си, что вернулась к бывшему мужу ради детей: "Я вернулась ради своих детей, потому что я не смогу без них жить, потому что скучаю без них, и наш глава республики, префект – все пришли на помощь, поэтому я вернулась".
Секретарь общегородского штаба по гармонизации брачно-семейных отношений Расул Успанов в интервью рассказал Би-би-си о процедуре примирения. Разведенных по очереди приглашают на беседу и выясняют причину развода", – пояснил он и добавил, что после примирения супругов рабочая группа по гармонизации семейно-брачных отношений продолжает наблюдать за обстановкой в семье: "Не обязательно даже звонить им самим, можно через третьего, постороннего человека узнать, разошлась эта семья или нет".
По словам Успанова, после развода один мужчина женился второй раз, и после работы комиссии вернул первую жену. Теперь он живет с двумя женами, так как "по исламу мужчина имеет право жениться четыре раза". Телевидение выпустило сюжеты про семьи, которые помирил указ Рамзана Кадырова.
Напомним, американские журналисты побывали в "секретной тюрьме для геев" в Чечне.
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