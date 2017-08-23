Кадыров заставил "помириться" около тысячи разведенных семей

Сегодня, 05:05

Инициативу властей одобрили не все местные жители

Рамзан Кадыров. Фото: ТАСС
Рамзан Кадыров. Фото: ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров издал указ, согласно которому духовенство, чиновники и полиция мирят бывших супругов, несмотря на то, как долго они живут раздельно. Телеканал "Грозный" сообщил, что с начала июля они воссоединили 948 семей, – передает TJ.

На местном телевидении рассказали о проведении четырех тысяч мероприятий по воссоединению семьи. Представитель чеченских властей Рустам Абазов подчеркнул, что ни в одной стране мира подобные программы не проводились.

По данным "Кавказского узла", не все жители Чечни одобрили инициативу по примирению супругов. Одна из местных жительниц заявила, что основным аргументом представителей духовенства является призыв Кадырова к воссоединению семей.

"Понятно, что когда на тебя со всех сторон давят, приходится соглашаться. Вопрос в том, насколько долго продлится такой повторный брак", – отметила жительница Грозного Зарема.

Героиня сюжета телеканала "Грозный" Марьям Очерхаджиева сообщила  Би-би-си, что вернулась к бывшему мужу ради детей: "Я вернулась ради своих детей, потому что я не смогу без них жить, потому что скучаю без них, и наш глава республики, префект – все пришли на помощь, поэтому я вернулась".

Секретарь общегородского штаба по гармонизации брачно-семейных отношений Расул Успанов в интервью рассказал Би-би-си о процедуре примирения. Разведенных по очереди приглашают на беседу и выясняют причину развода", – пояснил он и добавил, что после примирения супругов рабочая группа по гармонизации семейно-брачных отношений продолжает наблюдать за обстановкой в семье: "Не обязательно даже звонить им самим, можно через третьего, постороннего человека узнать, разошлась эта семья или нет".

По словам Успанова, после развода один мужчина женился второй раз, и после работы комиссии вернул первую жену. Теперь он живет с двумя женами, так как "по исламу мужчина имеет право жениться четыре раза". Телевидение выпустило сюжеты про семьи, которые помирил указ Рамзана Кадырова.

Напомним, американские журналисты побывали в "секретной тюрьме для геев" в Чечне.
семья, брак, Чечня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Семья не успела перебежать через разрушающийся мост и рухнула в реку

20 Августа, 01:02

Муж с женой и ребенком пытались перебежать через мост, но он обрушился прямо под их ногами.

Происшествия

Выброшенные из окна вещи. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве пьяный мужчина с ножом бегал за своими детьми – очевидцы

14 Августа, 11:10

За полгода до ЧП мужчина выбросил из окна все вещи своей супруги  

Звезды

Мелани Гриффит. Фото: Instagram

Мелани Гриффит отметила 60-летие вместе с дочерью Дакотой Джонсон и подругой Крис Дженнер

11 Августа, 13:30

Гриффит поужинала в ресторане, куда пригласила своих подруг

Истории

Красавчиков никто не хочет. Фото: flickr.com

Почему женщины выходят замуж за менее привлекательных мужчин – ученые узнали

10 Августа, 16:26

Дамы предпочитают стабильность внешнему виду, а вот у мужской части планеты все наоборот

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования