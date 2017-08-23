Кадыров заставил "помириться" около тысячи разведенных семей

Глава Чечни Рамзан Кадыров издал указ, согласно которому духовенство, чиновники и полиция мирят бывших супругов, несмотря на то, как долго они живут раздельно. Телеканал "Грозный" сообщил, что с начала июля они воссоединили 948 семей, – передает TJ.

На местном телевидении рассказали о проведении четырех тысяч мероприятий по воссоединению семьи. Представитель чеченских властей Рустам Абазов подчеркнул, что ни в одной стране мира подобные программы не проводились.

Публикация от ЧГТРК "Грозный" (@groznytv) Авг 21 2017 в 12:00 PDT

По данным "Кавказского узла", не все жители Чечни одобрили инициативу по примирению супругов. Одна из местных жительниц заявила, что основным аргументом представителей духовенства является призыв Кадырова к воссоединению семей.

"Понятно, что когда на тебя со всех сторон давят, приходится соглашаться. Вопрос в том, насколько долго продлится такой повторный брак", – отметила жительница Грозного Зарема.

Героиня сюжета телеканала "Грозный" Марьям Очерхаджиева сообщила Би-би-си, что вернулась к бывшему мужу ради детей: "Я вернулась ради своих детей, потому что я не смогу без них жить, потому что скучаю без них, и наш глава республики, префект – все пришли на помощь, поэтому я вернулась".

Секретарь общегородского штаба по гармонизации брачно-семейных отношений Расул Успанов в интервью рассказал Би-би-си о процедуре примирения. Разведенных по очереди приглашают на беседу и выясняют причину развода", – пояснил он и добавил, что после примирения супругов рабочая группа по гармонизации семейно-брачных отношений продолжает наблюдать за обстановкой в семье: "Не обязательно даже звонить им самим, можно через третьего, постороннего человека узнать, разошлась эта семья или нет".

По словам Успанова, после развода один мужчина женился второй раз, и после работы комиссии вернул первую жену. Теперь он живет с двумя женами, так как "по исламу мужчина имеет право жениться четыре раза". Телевидение выпустило сюжеты про семьи, которые помирил указ Рамзана Кадырова.

Напомним, американские журналисты побывали в "секретной тюрьме для геев" в Чечне.