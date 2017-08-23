Как Путин подбирает себе преемников: эксперты проанализировали окружение президента РФ

Преемника для Путина могут искать ближе к 2021 году, считают авторы доклада

Эксперты агентства Minchenko Consulting рассматривают окружение Владимира Путина как аналог советского Политбюро. Анализ окружения президента РФ и того, кто может стать его преемником, агентство подало в докладе "Политбюро 2.0: реновация вместо демонтажа", передает Znak.

По словам авторов, в основе данного исследовательского проекта лежит методология, предполагающая использование анализа открытых источников, экспертных опросов, проективных методик и экспертного моделирования.

Доклад сфокусирован на ретроспективе внутренних процессов в российской элите в течение третьего президентского срока Владимира Путина и в преддверии возможного четвертого.

По мнению авторов исследования, участники правящих элит РФ делятся на две группы:

мобилизационная (в нее авторы доклада включают военно-промышленный комплекс и силовиков, а в ядро определяют Чемезова-Чаек-Золотова-Шойгу);

модернизационная (либеральный блок правительства, частный бизнес, потенциальные участники – Медведев, Ковальчуки, Собянин, Кудрин, Греф).

Как полагают авторы исследования, решение о распределении будет принято "на ходу" – нынешней элите предстоит сделать выбор между мобилизационной и милитаризацией моделями экономики.

Инфографика: Minchenko Consulting

В исследовании отмечается, что вопрос отношений с Западом стоит в России также остро, как и раньше. Конфликты по периметру России, которые прогнозируют эксперты, приблизят выбор мобилизационного сценария.

Сегодняшнее положение политических элит России может сохраниться до следующего электорального цикла 2021–2024 года. При этом персональный состав "Политбюро 2.0" может серьезно обновиться. Одна из важных причин смены элит — "почтенный возраст многих участников", отмечается в докладе.

Авторы доклада отмечают, что если Путин сохранит хорошую физическую форму, то кандидатуры в преемники начнут обсуждать во время подготовки парламентских выборов 2021 года. По мнению экспертов, есть и вероятность создания статуса духовного лидера "русский аятолла" для Путина.

По мнению авторов исследования, наиболее политически устойчив из числа правящей элиты Дмитрий Медведев.

За ним следует "успешный министр обороны воюющей страны" Сергей Шойгу, глава "Ростеха" Сергей Чемезов также уверено усиливает свои позиции.

В число "устойчивых" входят и неформальный куратор научной сферы и адепт инновационной экономики бизнесмен Юрий Ковальчук, а также мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению авторов доклада, последний — "один из немногих членов Политбюро 2.0, имеющий понятный и предметный проект на весь период нового президентского срока".

Инфографика: Minchenko Consulting

В число кандидатов на попадания в члены "Политбюро 2.0" после выборов 2018 года вошли:

глава кремлевской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко

глава "Сбербанка" Герман Греф

руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин

вице-премьер и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев

глава Нацгвардии РФ Виктор Золотов

глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Председатель правительства, назначенный в мае 2018 года, "рискует стать правительством непопулярных реформ", утверждают авторы доклада, поэтому его шансы "стать преемником Путина будут невелики".

Начатая Путиным избирательная кампания "носит ярко выраженный антиэлитистский характер – "президент вместе с народом против зажравшихся бюрократов", считают авторы доклада.

Согласно исследованию, российский оппозиционер Алексей Навальный — это инструмент выяснения отношений между участниками "Политбюро 2.0" из-за запрета публичных конфликтов в элитах. Как считают авторы исследования, оппозиционер уже успешно выполнил свою роль в президентской кампании — 2018 по "выбиванию Медведева из числа потенциальных кандидатов".

Политологи выделяют пять приемов, которые использует Владимир Путин, пока находится у власти:

"Заблаговременная победа" — в качестве примера авторы приводят сентябрьскую рокировку до парламентских выборов в 2011 году

— в качестве примера авторы приводят сентябрьскую рокировку до парламентских выборов в 2011 году "Выравнивание элит" — уравновешивание влияние групп, исключение усиления одной группы. В 2015–2016 годах в связи с этим проводились чистки в силовых структурах

— уравновешивание влияние групп, исключение усиления одной группы. В 2015–2016 годах в связи с этим проводились чистки в силовых структурах "Оттеснение попутчиков" — планомерная замена "попутчиков" из ельцинских элит и частного крупного бизнеса на "обязанных возвышением" только Путину

— планомерная замена "попутчиков" из ельцинских элит и частного крупного бизнеса на "обязанных возвышением" только Путину "Бесконечное тестирование преемников" — конкуренция между представителями элиты происходит с одобрения Путина и длится до момента, "пока противостояние не начнет приобретать конфронтационый характер, угрожающий имиджу власти в целом", считаю эксперты

— конкуренция между представителями элиты происходит с одобрения Путина и длится до момента, "пока противостояние не начнет приобретать конфронтационый характер, угрожающий имиджу власти в целом", считаю эксперты "Силовой ответ на угрозу с Юга" — Путин позиционирует себя, как "защитник России", потому что "активно борется с радикальными экстремистами".

Напомним, эксперты из фонда "Петербургская политика" составили рейтинг публичных фигур, которые теоретически могли бы рассматриваться как возможные преемники президента России Владимира Путина.