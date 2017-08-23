Кардинал-посредник: зачем в Россию приезжал второй человек в Ватикане

Вчера, 22:09

Путин принял госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина

Пьетро Паролин. Фото: ТАСС
Пьетро Паролин. Фото: ТАСС

23 августа президент России Владимир Путин принял в Сочи государственного секретаря Ватикана, кардинала Пьетро Паролина. Об этом сообщает РБК.

Беседа с Путиным завершила программу первого визита кардинала в Россию 21–23 августа, в ходе которого Паролин также встретился в Москве с патриархом Кириллом и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Паролин является главой Государственного секретариата Ватикана и вторым лицом в иерархии Римско-католической церкви после папы римского. До него в Россию в 1999 году приезжал госсекретарь Анджело Садано, однако он не встречался с тогдашним главой государства Борисом Ельциным.

Возможность визита понтифика в РФ

"В этих отношениях между церквями я, конечно, вижу новую динамику, которая появилась в последние годы, месяцы", — сказал Паролин на встрече с Путиным.

Итальянские СМИ указывали, что эта поездка может стать прологом к визиту в Россию папы римского. Однако кардинал опроверг эти сообщения, заявив о "преждевременности" домыслов о визите папы. Обсуждение папского визита "не входит в повестку дня наших бесед", отметил Паролин.

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Отказ от обсуждения визита папы связан с проблемами в российско-ватиканских отношениях, говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Самой проблемной точкой эксперт называет отношения между православной церковью Московского патриархата и Украинской греко-католической церковью . Представители униатов критикуют патриарха Кирилла за его солидарность с политикой Кремля в Украине, указывает эксперт.

Против сближения с Ватиканом могут выступать и некоторые консервативно настроенные функционеры РПЦ, говорит Лункин. К визиту папы не готово российское общество, католическая община России продолжает сталкиваться с фактами дискриминации, рассказал генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

Выгоды визита

В беседе с кардиналом Путин отметил, что между Россией и Святым престолом сложился "доверительный конструктивный диалог". На переговорах с Лавровым обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке.

По словам российского министра, общая позиция России и Ватикана состоит в том, что в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене необходимо налаживать политический диалог параллельно с борьбой против террористов и экстремистов. Паролин также призвал Россию содействовать усаживанию всех сторон кризиса в Венесуэле за стол переговоров.

Ватикан может стать посредником между Западом и Россией и способствовать диалогу в ситуации, когда Россия обособляется от Европы политически и экономически, отмечает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Россия, Ватикан, Путин, РПЦ, лавров

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