Кравчук: "Россия – это сложившаяся 150-летними войнами агрессивная нация"

Нынешняя российская нация это результат вековой агрессивной политики России, целью которой были войны. Об этом в публикации для "ГОРДОН", посвященной 26-летию независимости Украины, написал первый президент украинского независимого государства Леонид Кравчук.

По его мнению, война – это образ жизни для россиян.

"Россия – это сложившаяся 150-летними войнами агрессивная нация. Войны и захват чужих земель, покорение целых народов является ее национальной идеей. Россия другой быть не может. И это нужно учитывать, формируя свою внешнюю политику и отношения с Россией. История России – это войны, бунты, голод, постоянные политические и экономические кризисы. Россиянин рождается, живет и действует в экстремальных условиях. Война для него – это образ жизни", – считает Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко объяснил, почему 100 лет назад Россия захватила Украину

Он отметил, что опасность российской политики удваивается тем, что она базируется на концепции защиты россиян, живущих за пределами России. Отметим, что под таким предлогом и произошло вторжение оккупантов в Украину якобы для защиты русскоязычного населения.

"Агрессивная, захватническая политика России формируется именно имперской позицией интеллигенции, которая питает такую политику, одобряет агрессивную власть России, обманывает народ, плодит рабскую философию. Становление новых независимых демократических государств противоречит природе российской империи, грозит утверждению добрососедского сотрудничества как принципа международной жизни. Это основа российского виденья мира, само определение роли России в глобальном мире", – подчеркнул экс-президент.

Как рассказывал Кравчук, вторжение российских войск на территорию Украины в 2014 году официально задокументировано Госдумой РФ, когда она разрешила президенту Владимиру Путину вводить войска в соседнее государство.