Кровавая охота на людей в России: появилось видео ликвидации террориста

Сегодня, 16:41

Нападавший был застрелен полицией 


В сети появилось видео момента ликвидации российским силовиком 23-летнего Бобичела Абдурахманова, который подозревается в  совершении нападения с ножом на прохожих в Сургуте (Россия).

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На записи видно, как по улице бегут двое мужчин, один из которых одет в полицейскую форму. После непродолжительной погони правоохранитель вынул оружие и выстрелил в преследуемого практически в упор.

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Ранее сообщалось, что в субботу около 11:20 в центре Сургута вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Нападавший был застрелен полицией. Пострадали семь человек.

По данным департамента здравоохранения, четверо из семи пострадавших от нападения находятся в тяжелом состоянии, один – средней степени тяжести. Двум оказана помощь, и они отпущены домой.

По факту происшествия Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство".

В свою очередь, боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за совершение нападения на прохожих в российском городе Сургут. 
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