"Крым – не мой! Ворованного не принимаю!": в Петербурге прошла акция в поддержку Украины

Участники мероприятия собрались у памятника Гоголю, чтобы пожелать Украине мира и процветания в семье европейских народов, передает Крым.Реалии.

Активисты вышли с плакатами "Свободу украинцам-заложникам в российских тюрьмах", "Крым – не мой! Ворованного не принимаю!" и украинскими флагами.

Российская полиция объявила флаг "средством агитации и запрещенным к использованию на публичном мероприятии".



Напомним, вчера, 24 августа, Украина отпраздновала День Независимости. Утром президент Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину, а на Майдане в Киеве почтили минутой молчания память погибших во время войны на Донбассе. Также президент присвоил двум бойцам АТО звание Героя Украины. Торжественные мероприятия прошли и в других городах Украины.