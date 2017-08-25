"Крым – не мой! Ворованного не принимаю!": в Петербурге прошла акция в поддержку Украины

Сегодня, 21:49

В российском Санкт-Петербурге 24 августа провели акцию в поддержку Украины

 


Участники мероприятия собрались у памятника Гоголю, чтобы пожелать Украине мира и процветания в семье европейских народов, передает Крым.Реалии.

Активисты вышли с плакатами "Свободу украинцам-заложникам в российских тюрьмах", "Крым – не мой! Ворованного не принимаю!" и украинскими флагами.

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Российская полиция объявила флаг "средством агитации и запрещенным к использованию на публичном мероприятии".

Напомним, вчера, 24 августа,  Украина отпраздновала День Независимости. Утром президент Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину, а на Майдане в Киеве почтили минутой молчания память погибших во время войны на Донбассе. Также президент присвоил двум бойцам АТО звание Героя Украины. Торжественные мероприятия прошли и в других городах Украины.
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