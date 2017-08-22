Масштабный пожар в России: появились новые детали

Сегодня, 00:53

Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки 

Фото: 161.ru
Фото: 161.ru

Возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества после пожара в Ростове-на-Дону (Россия), сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По факту возгорания жилых домовладений на улице Нижегородской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.

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Напомним, пожар днем в понедельник, 21 августа, охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону.

Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано.

Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.
Россия, пожар, уголовное дело, преступления

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