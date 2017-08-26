Массовые протесты в Москве: стало известно о жестких задержаниях

В Москве состоялся митинг "За свободный интернет", в ходе которого были задержаны 17 человек, пишет Дождь.

По словам члена партии ПАРНАС Эмиля Халикова, в митинге приняли участие около 4 тысяч человек. В свою очередь, по данным полиции Москвы в акции участвовали порядка тысячи демонстрантов.

Акция началась в 16:00 на проспекте Сахарова. Почти сразу, как только она началась, сотрудники полиции стали задерживать активистов.

Среди них были две участницы с символикой ЛГБТ, член движения "Открытая Россия" Сергей Ермаков и несколько человек с плакатом в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза.

Также известно, что полицейские вырезали из плаката "Интернет не заберете, гады" слово "гады".