Массовые протесты в Москве: стало известно о жестких задержаниях

Сегодня, 19:45

Вскоре после начала акции сотрудники полиции стали задерживать активистов 

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Москве состоялся митинг "За свободный интернет",  в ходе которого были задержаны 17 человек, пишет Дождь.

По словам члена партии ПАРНАС Эмиля Халикова, в митинге приняли участие около 4 тысяч человек. В свою очередь, по данным полиции Москвы в акции участвовали порядка тысячи демонстрантов.

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Акция началась в 16:00 на проспекте Сахарова. Почти сразу, как только она началась, сотрудники полиции стали задерживать активистов.

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Среди них были две участницы с символикой ЛГБТ, член движения "Открытая Россия" Сергей Ермаков и несколько человек с плакатом в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза.

Также известно, что полицейские вырезали из плаката "Интернет не заберете, гады" слово "гады".
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