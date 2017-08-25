МИД России оконфузился с фотографией немецкого солдата

Сегодня, 07:34

Российский МИД опубликовал на своей странице в Twitter картинку, которая должна была показать разницу между нацистской Германией и СССР

МИД России. Фото из открытых источниклв
МИД России. Фото из открытых источниклв

Министерство иностранных дел России опубликовало снимок немецкого солдата времен Второй мировой войны, на примере которого хотели доказать, что нацистскую Германию и СССР нельзя ставить в один ряд. Об этом сообщает "Медуза".

В День памяти жертв сталинизма и нацизма, который отмечают в Европе, российский МИД опубликовал на своей странице в Twitter картинку, которая должна была показать разницу между нацистской Германией и СССР.

"Нацистская Германия начала Вторую мировую войну и убила 27 миллионов советских граждан. СССР закончил войну и спас мир от коричневой чумы", — говорится в сообщении к фотографии.

В заметке был прикреплен снимок с немецким солдатом и женщиной в советской форме. На фото солдат подписан так: "Нацист. Начал холокост". А фото с женщиной содержало фразу: "Коммунистка. Окончила холокост". И общая подпись снизу: "Вот в этом разница".

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Но солдат, изображенный на фото, был рядовым вермахта — Вернер Гольдберг, который никогда не был членом нацистской партии. В начале войны это фото было опубликовано на страницах журнала "Berliner Tageblatt". Впоследствии его образ использовали в нацистской пропаганде.

Военный был уволен со службы в 1940 году из-за того, что его отец был евреем. И уже во время Второй мировой Вернер Гольдберг спасал своего отца от ссылки в Освенцим.

Ранее Путин оконфузился с поздравлением президента Индии.
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