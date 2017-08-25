МИД России оконфузился с фотографией немецкого солдата

Российский МИД опубликовал на своей странице в Twitter картинку, которая должна была показать разницу между нацистской Германией и СССР

Министерство иностранных дел России опубликовало снимок немецкого солдата времен Второй мировой войны, на примере которого хотели доказать, что нацистскую Германию и СССР нельзя ставить в один ряд. Об этом сообщает "Медуза".

В День памяти жертв сталинизма и нацизма, который отмечают в Европе, российский МИД опубликовал на своей странице в Twitter картинку, которая должна была показать разницу между нацистской Германией и СССР.

"Нацистская Германия начала Вторую мировую войну и убила 27 миллионов советских граждан. СССР закончил войну и спас мир от коричневой чумы", — говорится в сообщении к фотографии.

В заметке был прикреплен снимок с немецким солдатом и женщиной в советской форме. На фото солдат подписан так: "Нацист. Начал холокост". А фото с женщиной содержало фразу: "Коммунистка. Окончила холокост". И общая подпись снизу: "Вот в этом разница".

Но солдат, изображенный на фото, был рядовым вермахта — Вернер Гольдберг, который никогда не был членом нацистской партии. В начале войны это фото было опубликовано на страницах журнала "Berliner Tageblatt". Впоследствии его образ использовали в нацистской пропаганде.

Военный был уволен со службы в 1940 году из-за того, что его отец был евреем. И уже во время Второй мировой Вернер Гольдберг спасал своего отца от ссылки в Освенцим.

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