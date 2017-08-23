МИД России призвал Госдеп "не наводить тень на плетень" из-за виз

На Смоленской площади высказались касательно решения Вашингтона ужесточить порядок оформления виз российским гражданам. Соответствующий комментарий департамента информации и печати МИД России опубликован на сайте ведомства.

"Проблема кроется в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России, а не в сокращении числа сотрудников. Госдепу лучше "не наводить тень на плетень" в и без того весьма непросто складывающиеся российско-американские отношения", — отметили в МИД РФ.

Напомним, 21 августа посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах.Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве.