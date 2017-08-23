МИД России призвал Госдеп "не наводить тень на плетень" из-за виз

Сегодня, 01:10

В ведомстве отметили, что проблема кроется в недостаточной эффективности работы визовых подразделений

МИД России призвал Госдеп «не наводить тень на плетень» из-за виз, фото из открытых источников
МИД России призвал Госдеп «не наводить тень на плетень» из-за виз, фото из открытых источников

На Смоленской площади высказались касательно решения Вашингтона ужесточить порядок оформления виз российским гражданам. Соответствующий комментарий департамента информации и печати МИД России опубликован на сайте ведомства.

"Проблема кроется в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России, а не в сокращении числа сотрудников. Госдепу лучше "не наводить тень на плетень" в и без того весьма непросто складывающиеся российско-американские отношения", — отметили в МИД РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, 21 августа посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах.Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве.
США, визы, рф, проблема, мид россии
Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко "потроллил" россиян из-за виз

Вчера, 15:45

Глава государства напомнил соседям, что украинцы ездят в ЕС без виз, а россиянам закрывают путь в США

Украина

Жителям Крыма за визой США нужно будет ехать в Киев. Фото: ukrboard.com.ua

Как жителям Крыма оформить американскую визу: в посольстве США объяснили

Вчера, 11:36

Американские дипломаты также уточнили процедуру относительно оплаты консульских сборов

Россия

Посольство США в Москве. Фото: vestikavkaza.ru

Последний день: у посольства США в Москве выстроилась очередь за визами

Вчера, 10:46

Люди в очереди надеются, что успеют получить визу до объявленного посольством перерыва

Другие страны

Беларусь хочет нормализации отношений США и РФ. Фото: evroflag.by

У Лукашенко отреагировали на решение США не выдавать белорусам визы в России

Вчера, 10:19

Минск рассчитывает на  нормализацию российско-американских отношений, отметили в МИД

Политика

Зорян Шкиряк. Фото: donpress.com

В Украине прокомментировали отказ США выдавать россиянам визы

Вчера, 09:38

Шкиряк считает, что американские визы в России прекратят выдавать даже в Москве

Россия

Фото: Pixabay

У России свой "безвиз": решение США развеселило соцсети

21 Августа, 15:45

Пользователи соцсетей вновь вспомнили о "бобмежках Воронежа" и безвизе Украины с ЕС

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования