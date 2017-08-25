На недавно открытой Путиным ГЭС в России произошла авария: появилось видео

В Амурской области РФ в четверг, 24 августа, произошла авария на Нижне-Бурейской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба гидроэлектростанции

"При штатном маневрировании в пролете № 1 водосливной плотины произошло повреждение затвора, следствием чего стало подтопление пристанционной площадки. В настоящее время пропуск воды через ГЭС осуществляются через один из пролетов водосливной плотины. Сбросной расход на уровне 2600 кубометров в секунду, приток около 700 кубометров в секунду, уровень верхнего бьефа 137,9 метра. Ведется сработка Нижне-Бурейского водохранилища с целью осуществления ремонтно-восстановительных работ, пристанционная площадка осушена", – говорится в сообщении.

На ГЭС заявили, что такой уровень сбросов "не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению". Подтопление населенных пунктов начинается при сбросах, превышающих 7500 кубометров в секунду, что в три раза больше, чем текущие расходы воды.

В то же время Министерство чрезвычайных ситуаций РФ создало оперативный штаб, на гидроэлектростанцию выехала оперативная группа, чтобы на месте оценить масштаб и возможные последствия поломки. На территории Бурейского района введен режим чрезвычайной ситуации, отмечают в ГУ МЧС РФ.

Спасатели призвали местных жителей не поддаваться панике и не распространять провокационные слухи.

Отметим, 3 августа 2017 года Нижне-Бурейскую ГЭС торжественно открывал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, в России сегодня, 25 августа, автобус с рабочими упал в море, погибли 13 человек.