На российском заводе мужчина устроил резню

Сегодня, 11:48

Жертвами конфликта стали три человека, еще двое получили ранения 

На заводе &quot;ГАЗ&quot; мужчина зарезал трех человек. Фото: wikimapia.org
На заводе "ГАЗ" мужчина зарезал трех человек. Фото: wikimapia.org

В Нижнем Новгороде на заводе "ГАЗ" мужчина зарезал трех человек, сообщили официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, причиной убийства стала ревность.

От полученных ранений трое потерпевшие скончались. Еще двоих пострадавших доставили в больницу.

"Пострадавшие — двое мужчин — госпитализированы в городскую больницу №13, их состояние оценивается как удовлетворительное. Одному из них была сделана операция. Их жизни ничего не угрожает", — рассказал представитель регионального Минздрава.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление полиции и был ранен, ему оказали необходимую медпомощь. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, в центре Сургута злоумышленник с ножом атаковал прохожих, в результате семь человек получили ранения. Полиция ликвидировала преступника.

По факту происшествия Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство".
газ, Россия, завод, жертвы, резня
Источник:

РИА Новости

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