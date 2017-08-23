На учения "Запад-2017" пустят наблюдателей от НАТО

Россия и Беларусь отказались проводить учения по условиям Венского документа, но готовы принять двух экспертов от Альянса

Два эксперта НАТО будут следить за проведением военных учений "Запад-2017", которые пройдут на территории России и Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Альянса.

В НАТО отметили, что направят в районы проведения военных маневров двух специалистов. Кроме того, Беларусь также дала согласие на приглашение иностранных военных атташе.

"Белоруссия пригласила иностранных военных атташе присутствовать на днях в качестве почетных гостей (в ходе учений – Ред.) на ее территории, НАТО отправит туда двух экспертов", – заявили в Альянсе.

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В пресс-службе НАТО также добавили, что Россия и Беларусь отказались проводить учения по условиям Венского документа, предусматривающего регулярные контакты с представителями СМИ и разрешение на воздушные облеты зоны проведения учений.

Напомним, Украина также направит в Беларусь на масштабные военные с участием России "Запад-2017" двоих представителей.

"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные на период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих, по оценкам западных аналитиков – до 100 тысяч.

Украинское военное руководство не раз отмечало, что предстоящие учения могут послужить прикрытием для более агрессивных действий со стороны России.

Учения "Запад-2013" позволили России подготовиться к аннексии Крыма, а "Запад-2009" – завершились отработкой ядерного удара по Варшаве.

При этом Кремль настаивает на том, что сценарии, которые воспроизводятся на этих учениях, являются чисто оборонительными. Страны НАТО, в свою очередь, в преддверии учений активно наращивают военное присутствие в Балтийском регионе.