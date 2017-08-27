На выставке в Испании Россия представила украинское пиво как свое – соцсети

Сегодня, 06:44

Также на фестивале культур мира Россия представила также футболки с коммунистической и советской символикой, матрешки и... противогазы


Российский стенд на выставке. Фото: facebook.com/lesia.gasych

Российский стенд на выставке. Фото: facebook.com/lesia.gasych

Российский стенд на выставке. Фото: facebook.com/lesia.gasych

Российский стенд на выставке. Фото: facebook.com/lesia.gasych

Российский стенд на выставке. Фото: facebook.com/lesia.gasych

В Испании на фестивале культур мира российская делегация выдала украинское пиво за продукт собственного производства. Об этом написала журналистка Леся Гасич в facebook, – передает "Украинская правда".

"На фестивале культур мира, который проходит в испанском городе Сантандер, Украина не представлена, но наш "добрый сосед" решил восполнить этот пробел и выставили в своем павильоне национальной кухни украинское пиво "1715" и "Домс", а также польское "Живец", – написала она, опубликовав соответствующие фото.

Как видно на фотографиях, на фестивале культур мира Россия представила также футболки с коммунистической и советской символикой, матрешки и... противогазы.

Напомним, в киевской подземке показали противогазы.
Россия, выставка, пиво, делегация, матрешки

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