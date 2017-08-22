Новый посол России в США является фигурантом санкционных списков

Вчера, 21:15

Новому послу 62 года, он дипломат по образованию 

Анатолий Антонов. Фото: Defence.Ru
Анатолий Антонов. Фото: Defence.Ru

Назначенный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным посол РФ в США Анатолий Антонов является фигурантом санкционных списков, составленных европейскими странами из-за конфликта в Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Должность посла до недавнего времени занимал Сергей Кисляк, который из-за контактов с представителями избирательной кампании Дональда Трампа оказался в центре скандала с вмешательством России в выборы в 2016 году.

Новому послу 62 года, он дипломат по образованию и сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел. В 2011-2016 годах он был заместителем министра обороны. В этот период Москва аннексировала Крымский полуостров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европейский Союз добавил его фамилию в список лиц, к которым применены санкции два года назад из-за агрессии российских войск против Украины. Антонов также был посредником между Министерством иностранных дел и Вооруженными силами РФ, в частности с момента вмешательства России в Сирии.

Источник, который вел дела с Антоновым, заявил, что он "человек решительный" и "военного характера".

Напомним, сегодня Путин назначил нового посла в США, им стал Анатолий Антонов.

Своими указами Путин уволил Антонова с должности заместителя министра МИД РФ и Сергея Кисляка – от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Кисляк был послом РФ в США с 2008 года. Его долгое время изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн в полном объеме рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.
Россия, США, Путин, Белый дом, посол, мид рф

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Анатолий Антонов. Фото: gazeta.ru

Путин назначил нового посла России в США

Вчера, 15:45

До назначения Антонов занимал должность заместителя министра иностранных дел РФ

Евросоюз

Дипломат не пострадала, а пропавшую сумку полицейские нашли спустя несколько часов. Фото: interpressnews.ge

В Париже ограбили посла Грузии во Франции

14 Августа, 01:44

Грабители, передвигавшиеся на скутере, разбили окно в машине дипломата

Донбасс

Фото: AFP

Посол рассказал, сколько чехов воюет на стороне боевиков на Донбассе

9 Августа, 14:04

Чешская полиция и спецслужбы занимаются своими гражданами, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях

Украина

Группа Scooter. Фото: facebook.com/scooterofficial

Посол Украины: Немецкие СМИ называют преступлением концерт Scooter в Крыму

6 Августа, 11:45

Немецкая пресса соглашается, что выступление их земляков на полуострове было незаконным

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования