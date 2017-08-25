Падение автобуса в море в России: число погибших растет
На месте работают 12 водолазов. Автобус уже поднят краном
Автобус, упавший с пирса в море на Кубани, перевозил 38 рабочих; 14 пассажиров погибли, 24 спасены, сообщает МЧС России.
"Состояние пяти из них (спасенных. – Ред.) оценивается как тяжелое; трое находятся в состоянии средней степени тяжести", — сообщили спасатели.
Ранее, отметим, сообщалось о 12 погибших.
Пострадавшие доставляются в Центральную региональную больницу Темрюкского района, для оказания им психологической помощи направлены шесть психологов.
"В главном управлении создан оперативный штаб, уточняются списки погибших. Организовывается работа с родственниками", — добавили в МЧС.
На месте работают 12 водолазов. Автобус уже поднят краном.
Как отмечает "Интерфакс", по предварительным данным, причиной падения автобуса с рабочими в море стало ДТП.
Напомним, на недавно открытой Путиным ГЭС в России произошла авария.
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