Падение автобуса в море в России: число погибших растет

На месте работают 12 водолазов. Автобус уже поднят краном

Автобус, упавший с пирса в море на Кубани, перевозил 38 рабочих; 14 пассажиров погибли, 24 спасены, сообщает МЧС России.

"Состояние пяти из них (спасенных. – Ред.) оценивается как тяжелое; трое находятся в состоянии средней степени тяжести", — сообщили спасатели.

Ранее, отметим, сообщалось о 12 погибших.

Пострадавшие доставляются в Центральную региональную больницу Темрюкского района, для оказания им психологической помощи направлены шесть психологов.

"В главном управлении создан оперативный штаб, уточняются списки погибших. Организовывается работа с родственниками", — добавили в МЧС.

На месте работают 12 водолазов. Автобус уже поднят краном.

Как отмечает "Интерфакс", по предварительным данным, причиной падения автобуса с рабочими в море стало ДТП.

Напомним, на недавно открытой Путиным ГЭС в России произошла авария.