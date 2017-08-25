Падение автобуса в море в России: число погибших растет

Сегодня, 11:22

На месте работают 12 водолазов. Автобус уже поднят краном

6Спасательные работы продолжаются. Фото: sakhalife.ru
6Спасательные работы продолжаются. Фото: sakhalife.ru

Автобус, упавший с пирса в море на Кубани, перевозил 38 рабочих; 14 пассажиров погибли, 24 спасены, сообщает МЧС России.

"Состояние пяти из них (спасенных. – Ред.) оценивается как тяжелое; трое находятся в состоянии средней степени тяжести", — сообщили спасатели.

Ранее, отметим, сообщалось о 12 погибших.

Пострадавшие доставляются в Центральную региональную больницу Темрюкского района, для оказания им психологической помощи направлены шесть психологов.

"В главном управлении создан оперативный штаб, уточняются списки погибших. Организовывается работа с родственниками", — добавили в МЧС.

На месте работают 12 водолазов. Автобус уже поднят краном.

Как отмечает "Интерфакс", по предварительным данным, причиной падения автобуса с рабочими в море стало ДТП.

Напомним, на недавно открытой Путиным ГЭС в России произошла авария.
автобус, авария, ДТП, жертвы, кубань, краснодарский край
Источник:

РИА Новости

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