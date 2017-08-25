Падение автобуса в море в России: появились видео и новые данные о жертвах

Сегодня, 12:35

Глубина моря в месте, где автобус съехал в воду с пирса, составляет около четырех метров

На месте аварии. Фото: mchs.gov.ru
На месте аварии. Фото: mchs.gov.ru

В Краснодарском крае Российской Федерации в результате падения в море автобуса с рабочими 17 человек погибли.

Сначала источник сообщил РИА Новости о 12 погибших, затем их число увеличилось до 14, стало известно, что более 20 человек спасены. По последним данным, погибли 17 человек, 27 были спасены.

По данным МЧС, автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз". Он перевозил вахтовых рабочих. Позже следствие уточнило, что подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань".

Глубина моря в месте, где автобус съехал в воду со строящегося пирса, составляет около четырех метров. Упавший в море автобус уже поднят краном на берег. На месте работают не менее 20 водолазов, две мобильные водолазные установки.

Напомним, на недавно открытой Путиным ГЭС в России произошла авария.
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