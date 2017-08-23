Поклонская снялась в клипе в оккупированном Крыму

Сегодня, 06:48

Съемки проходили в оккупированном Крыму возле замка "Ласточкино гнездо" и на плато Ай-Петри


Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская снялась в клипе российского исполнителя Олега Скрэтча на песню "Корабли". Как сообщает "Крым.Реалии", съемки проходили в оккупированном Крыму возле замка "Ласточкино гнездо" и на плато Ай-Петри. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя. "Творчество тоже может быть настоящим!" – написала Поклонская о клипе в Facebook.

Ранее сообщалось, что против Поклонской расследуются два уголовных производства.

Напомним, Наталья Поклонская была сотрудницей украинской прокуратуры. В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, ее назначили "прокурором" Крыма. Генпрокуратура Украины весной того же года открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
На выборах в Госдуму РФ, состоявшихся осенью 2016 года, Поклонская была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России".
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