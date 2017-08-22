Последний день: у посольства США в Москве выстроилась очередь за визами

Сегодня, 10:46

Люди в очереди надеются, что успеют получить визу до объявленного посольством перерыва

Посольство США в Москве. Фото: vestikavkaza.ru
Посольство США в Москве. Фото: vestikavkaza.ru

Очередь из желающих получить американскую визу выстроилась у посольства США на Новинском бульваре в Москве, передает "РИА Новости".

Вторник – последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. В этой связи перед посольством утром появилась длинная очередь тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой (подача заявки на визу происходит онлайн). После проверки документов, в том числе вызова в посольство, соискателей пропускают внутрь здания.

Люди в очереди надеются, что успеют получить визу до объявленного посольством перерыва.

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Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

21 августа посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве.

Также стало известно, что посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге прекращают прием заявлений на получение виз от граждан Беларуси.
Россия, США, посольство, визы

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