Путин назначил нового посла России в США
До назначения Антонов занимал должность заместителя министра иностранных дел РФ
Президент России Владимир Путин назначил новым послом в США замминистра иностранных дел Анатолия Антонова. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Указом Президента Анатолий Иванович Антонов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки и Постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединённые Штаты Америки, по совместительству", – говорится в сообщении.
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Другим Указом Путин освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
Президент РФ также подписал Указ, которым Сергей Кисляк освобожден от обязанностей Посла России в США и Постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.
Как известно, Сергей Кисляк замешан в громком скандале о связях команды президента США Дональда Трампа с Россией.
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