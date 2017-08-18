Путин перегнул палку: американские СМИ о большой ошибке Кремля

18 Августа 2017, 18:43

Атака России на американский политический процесс объединила обычно расколотых на два лагеря законодателей

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Российское вмешательство привело к сильной двухпартийной ответной реакции со стороны Конгресса США. Принятие в прошлом месяце абсолютным числом голосов новых санкций против России показало, что атака Путина на американский политический процесс объединила обычно расколотых на два лагеря законодателей. Об этом, как сообщает Inopressa, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

"Европейская политика также оживилась в результате российской попытки манипулировать дискуссией. Огонь популистского негодования, который русские тайком раздували, – охвативший Британию в ходе референдума по выходу из ЕС, – был потушен. Умеренные центристы удержались в Нидерландах, Франции и Германии", – говорится в статье.

Российские манипуляции в интернете привели к новым усилиям со стороны компаний и организаций гражданского общества по борьбе с подобными "фальшивыми новостями", пишет журналист, отмечая соответствующие меры, принимаемые Facebook и Google.

"Расследования привели к разоблачению организаций и компаний, предположительно связанных с российской хакерской кампанией, таких как WikiLeaks. Связь России и WikiLeaks исследуется в новом издании "Красной паутины" (The Red Web), которое выйдет в этом месяце, – прекрасной книги российских авторов журналистских расследований Андрея Солдатова и Ирины Бороган. Они, среди прочего, утверждают, что WikiLeaks перевел, по меньшей мере, часть своего веб-хостинга в Россию в августе 2016 года", – пишет Игнатиус.

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"Проблема Путина в том, что он перегнул палку. Его неприязнь к Клинтон и поддержка Трампа привели к нарушению ключевого правила тайной операции – а именно, обеспечения того, что она останется тайной. Как Путин вновь и вновь обнаруживает каждый день, тайные операции по оказанию влияния дают обратный результат, если разоблачаются", – заключает журналист.

Ранее Анжела Стент, директор Центра Евразии, России и Восточной Европы в Джорджтаунском университете, высказала мнение, что президент России Владимир Путин хочет создать новую трехстороннюю систему "Ялты" (дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР в феврале 1945, чтобы решить проблемы, связанные с окончанием Второй мировой войны), в которой США, Россия и Китай согласились бы разделить мир на сферы влияния.
Россия, США, Путин, евросоюз

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