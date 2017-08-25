Путин преподнес премьеру Израиля ценный подарок: появилось видео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о подарке, который ему вручил президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 25 августа.

"Президент Путин на этой неделе подарил мне трогательную вещь: отрывок из первой в мире книги Танаха, изданной с комментариями Раши", – написал премьер Израиля.

Нетаньяху заявил, что передаст манускрипт Национальной библиотеке.

Напомним, встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху прошла в Сочи 23 августа – на встрече премьер Израиля жестко поговорил с президентом РФ по поводу Ирана в качестве союзника России.

Нетаньяху подчеркнул, что для Израиля крайне нежелательно усиление военного присутствия Ирана в Сирии, где Иран поддерживает войска Башара Асада, как и Россия. Израильский премьер напомнил, что Иран продолжает грозить Израилю уничтожением.

Раввин Рашии — крупнейший средневековый комментатор Талмуда и один из классических комментаторов Танаха.