Путин провел совещание Совбеза РФ: говорили об Украине

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ, обсудив среди прочих вопросов и ситуацию в Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что члены Совбеза осудили вопросы, которые затрагивались в ходе состоявшихся в последнее время международных контактов президента, а также повестка предстоящих международных встреч главы российского государства.

"Затрагивалась также тема договоренностей лидеров стран "нормандского формата" по итогам состоявшегося 22 августа телефонного разговора", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, во время телефонного разговора участников "нормандского формата" обсуждался вопрос нового перемирия на Донбассе в связи с началом учебного года.