Резня в России: ИГИЛ показало видеообращение террориста

Сегодня, 12:40

На кадрах видно, как человек с закрытым лицом стоит на фоне символа "Исламского государства"

Кадр видеозаписи
Кадр видеозаписи

"Исламское государство" спустя два дня после нападения мужчины с ножом на людей в российском Сургуте опубликовало видеообращение террориста, устроившего резню, сообщает телеканал 112 со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group.

На обнародованном видео мужчина, скрывающий свое лицо за балаклавой, призывает к нападению на неверных и присягает на верность лидеру боевиков ИГИЛ Абу-Бакру аль-Багдади.

Боевик записал обращение на фоне флага "Исламского государства", а рядом с собой положил топор.

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В организации, отслеживающей деятельность исламистов в социальных сетях, отмечают, что запечатленный на видео мужчина похож на Артура Гаджиева, напавшего с ножом на людей в Сургуте.

Напомним, в центре Сургута злоумышленник с ножом атаковал прохожих, в результате семь человек получили ранения. Полиция ликвидировала преступника.

По факту происшествия Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство".

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Сургуте.
резня, исламское государство, ИГИЛ, сургут, в россии

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