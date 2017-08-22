Россия готовит ответные меры на новые санкции США

Вчера, 23:56

США добавили в санкционный список по КНДР четырех граждан России

Россия готовит ответные меры на новые санкции США, фото nvdaily.ru
Россия готовит ответные меры на новые санкции США, фото nvdaily.ru

МИД России готовит ответные меры после того, как Минфин США включил четырех россиян в санкционные списки по КНДР. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс. На столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи", – отметил Рябков.

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По его словам, "Россия всегда выступала за решение разногласий путем диалога, а язык санкций для Москвы неприемлем".

"Все же не теряем надежды, что голос разума рано или поздно возобладает и наши американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", – заявил замглавы МИД России. 

Напомним, США добавили в санкционный список по Северной Корее четырех граждан России.
Россия, США, КНДР, санкции, Рябков
Источник:

Корреспондент

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