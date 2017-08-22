Россия готовит ответные меры на новые санкции США

МИД России готовит ответные меры после того, как Минфин США включил четырех россиян в санкционные списки по КНДР. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс. На столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи", – отметил Рябков.

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По его словам, "Россия всегда выступала за решение разногласий путем диалога, а язык санкций для Москвы неприемлем".

"Все же не теряем надежды, что голос разума рано или поздно возобладает и наши американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", – заявил замглавы МИД России.

Напомним, США добавили в санкционный список по Северной Корее четырех граждан России.