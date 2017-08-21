Россия перебрасывает в Беларусь военную технику: появились фото

Сегодня, 14:40

Пользователи соцсетей показали, что РФ везет на учения "Запад-2017"

Фото: Twitter / An_tolya_
Фото: Twitter / An_tolya_

К учениям "Запад-2017" Россия начала перебрасывать в Беларусь свою бронетехнику. Об этом сообщают пользователи соцсетей, выкладывая соответствующие фотографии.

Так, пользователь Бровар в своем микроблоге в Twitter обнародовал фотографии российских самоходных артиллерийских установок, которые транспортируются по железной дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фотографии показывают, что на САУ имеются знаки различия Вооруженных сил РФ. При этом пользователь не уточнил, когда были сделаны фотографии, а сам твит опубликован 20 августа.

00_26

Фото: Twitter / An_tolya_

01_16

Фото: Twitter / An_tolya_

"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные в период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у Альянса существуют опасения, что Россия может превысить количество войск, заявленных в учениях.
Россия, Беларусь, учения, САУ, Запад-2017
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Российские военные проведут учения в Беларуси. Фото: Facebook/Минобороны РФ

Россия и Беларусь позвали Литву на учения "Запад-2017"

16 Августа, 16:02

В программе мониторинга будут участвовать инспекторы по вооружению Литовской армии, а также военный атташе

Другие страны

Плакат в Бресте. Фото: svaboda.org

Идите домой: в Беларуси появились антироссийские плакаты

16 Августа, 12:47

Как сообщают активисты, пожелавшие остаться неназванными, акция направлена против совместных российско-белорусских учений "Запад-2017"

Украина

Фото: kam.lt

Российские учения у границ Украины: Полторак рассказал, как подготовился Киев

16 Августа, 12:26

Министр обороны заявил, что в Украине знают обо всех перемещениях российских войск у границы

Другие страны

Фото: srpska.ru

Российские солдаты начали прибывать в Беларусь на военные учения

15 Августа, 15:58

По официальным данным, участие в маневрах примут 13 тысяч солдат

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования