Россия перебрасывает в Беларусь военную технику: появились фото

К учениям "Запад-2017" Россия начала перебрасывать в Беларусь свою бронетехнику. Об этом сообщают пользователи соцсетей, выкладывая соответствующие фотографии.

Так, пользователь Бровар в своем микроблоге в Twitter обнародовал фотографии российских самоходных артиллерийских установок, которые транспортируются по железной дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Запад-2017": что кроется за российскими учениями

Фотографии показывают, что на САУ имеются знаки различия Вооруженных сил РФ. При этом пользователь не уточнил, когда были сделаны фотографии, а сам твит опубликован 20 августа.

Фото: Twitter / An_tolya_

Фото: Twitter / An_tolya_

"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные в период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у Альянса существуют опасения, что Россия может превысить количество войск, заявленных в учениях.