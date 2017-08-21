Россия перебрасывает в Беларусь военную технику: появились фото
Пользователи соцсетей показали, что РФ везет на учения "Запад-2017"
К учениям "Запад-2017" Россия начала перебрасывать в Беларусь свою бронетехнику. Об этом сообщают пользователи соцсетей, выкладывая соответствующие фотографии.
Так, пользователь Бровар в своем микроблоге в Twitter обнародовал фотографии российских самоходных артиллерийских установок, которые транспортируются по железной дороге.
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Фотографии показывают, что на САУ имеются знаки различия Вооруженных сил РФ. При этом пользователь не уточнил, когда были сделаны фотографии, а сам твит опубликован 20 августа.
Фото: Twitter / An_tolya_
Фото: Twitter / An_tolya_
"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные в период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у Альянса существуют опасения, что Россия может превысить количество войск, заявленных в учениях.
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