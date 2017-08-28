Россия подняла по тревоге самолеты у границ Украины и в Крыму

Российские военные хотят оценить, насколько хорошо подготовлена авиатехника и сами летчики, а также ПВО

Сегодня в Южном военном округе России в рамках проверки боеготовности войск была поднята по тревоге авиация и силы противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, передает "РИА Новости".

По его словам, войска были подняты в нескольких регионах, а также в оккупированном Крыму.

"По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и Крым", – сказал Астафьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В России морпехов подняли по тревоге

Сообщается, что проверка проводится по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. В ходе нее предстоит оценить, насколько хорошо подготовлена авиатехника и сами летчики и наземные специалисты. Боеспособность оценят по итогам тактических учений различного уровня.

Напомним, 12 июля российские моряки были подняты по тревоге в оккупированном Крыму в рамках проверки боеготовности Черноморского флота РФ.