Российский актер, воюющий за ВСУ, жестко "прошелся" по Путину

Не получил толковое образование, не сделал карьеру даже в такой скотской структуре как КГБ, дал оценку российскому лидеру Пашинин

Известный российский актер Анатолий Пашинин, который вступил в ряды украинской армии и воюет на Донбассе, высказал свое отношение к президенту России Владимиру Путину. Об он говорил в интервью изданию "ГОРДОН".

"Все кричит о его несостоятельности как мужчины и индивидуума. Не получил толковое образование, не сделал карьеру даже в такой скотской структуре как КГБ. Вы видели его фото с обнаженным торсом? Сразу видно, гормональный фон нарушен, волос на груди нет, а эти висящие груди, я извиняюсь, не самой породистой женщины? Тело слепленное абы как – далеко не греческая статуя. Вот по моему телу можно биологию изучать. Видна каждая мышца. При этом я не истязаю себя на тренажерах. Просто такая генетика. И я ценю то, что мне досталось от моих предков", – рассказал Пашинин.

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По его словам, все поступки российского президента в отношении Украины были предсказуемы.

"Вся его подлость была совершенно предсказуема. Мы видим на примере Януковича, Лукашенко, Путина и других диктаторов, как поганые ПТУшники решают судьбы народов, используя инструменты, которые только им и понятны, – угрозы, обман, подлость, воинствующая ненависть ко всем естественным эволюционным ценностям", – отметил российский актер.

Как стало известно, Анатолий Пашинин воюет на Донбассе за украинскую армию в составе восьмого батальона Украинской Добровольческой Армии.

Пашинин уже около трех лет нелегально живет в Запорожье. Он не единожды выступал с критикой в адрес российского руководства. Актер снялся в таких известных российских фильмах и сериалах, как "Адмиралъ", "Мы из Будущего", "Грозовые ворота" и др.