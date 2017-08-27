Таинственный корабль: у берегов Курил нашли немецкий крейсер Первой мировой войны

Этот корабль был передан Японии в качестве репараций в 1920 году

Совместная экспедиция Минобороны России и Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) обследовала старый затонувший корабль у острова Матуа Большой Курильской гряды. Об этом сообщается в пресс-релизе РГО.

Первоначально предполагалось, что на дне покоятся останки японского корабля "Рои Мару", однако найденная маркировочная табличка указала на немецкий бронепалубный крейсер кайзеровской Германии "Аугсбург". Этот корабль был передан Японии в качестве репараций в 1920 году.

Ученые объясняют путаницу тем, что суда часто передавались или продавались иным странам, где тем давали новое название.

"Аугсбург" — один из четырех крейсеров типа "Кольберг" германского императорского флота времен Первой мировой войны.

Специалисты РГО планируют обратиться к коллегам из Германии, дабы выяснить судьбу судна.

20 августа команда исследователей под руководством сооснователя компании Microsoft Пола Аллена обнаружила американский тяжелый крейсер "Индианаполис" на дне Тихого океана. Корабль был уничтожен в 1945 году японской подлодкой, затонув за 12 минут. На его борту погибли 883 человека, спаслись 316 моряков.