"Ты что, Путина не любишь": в Москве на месте гибели Немцова избили активиста, парень умер

Сегодня, 07:07

Мужчину, избившего до смерти участника дежурств на месте убийства Немцова, не нашли

Активист умер после нападения неизвестного на месте убийства Немцова. Фото: belsat.eu
Активист умер после нападения неизвестного на месте убийства Немцова. Фото: belsat.eu

В Москве скончался активист Иван Скрипниченко, которому неизвестный сломал нос на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Об этом "Медиазоне" рассказал активист Андрей Маргулев, принимающий участие в дежурствах у мемориала политика.

По словам Маргулева, около 10 часов вечера 15 августа Скрипниченко дежурил на мосту. К нему подошел неизвестный мужчина и попытался с ним заговорить. Скрипниченко отвернулся, и тогда мужчина ударил его кулаком в нос. По свидетельствам очевидцев, нападавший крикнул Скрипниченко: "Ты что, Путина не любишь?"

Активисты вызвали на мост полицию, а пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом. Нападавшего полицейские не нашли. После осмотра у врача Скрипниченко поехал домой.

"Через пару дней мы с ним созвонились, он собирался идти и писать заявление в ОВД "Китай-город" и, скорее всего, так и сделал. Он планировал уехать в отпуск, но в итоге не уехал, а лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа он умер. Результатов судмедэкспертизы пока нет, но, вероятно, он умер из-за оторвавшегося тромба", — рассказал Маргулев.
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