У Путина заявили, что война в Сирии "фактически окончена"

Сегодня, 16:15

Глава Минобороны России похвастался успехами в проведении военных операций 

Гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году. Фото: AFP
Гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году. Фото: AFP

Отделение умеренной оппозиции и введение зон деэскалации — шаги, которые позволили "фактически прекратить" гражданскую войну в Сирии и сконцентрироваться на борьбе с терроризмом.

Об этом заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом.

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"И мы, и вы понимаем, что перемещение из одной страны в другую террористов не может продолжаться бесконечно. Хотелось, чтобы это поняли и наши западные партнеры, и, в конце концов, отделили умеренную оппозицию от террористов и прекратили оказание помощи всем подряд", – сказал министр.

Шойгу также отметил, что часть подразделений, воюющих с боевиками в Ливане, участвует в борьбе с террористами и на территории Сирии, а одна из зон деэскалации находится в непосредственной близости от ливанско-сирийской границы.

По данным ООН, более 11 миллионов сирийцев, около двух третей населения страны, находятся за пределами Сирии. Их организованное возвращение не представляется возможным, пока конфликт, который начался в 2011 году, продолжается. Всего в мире насчитывается около 65,6 миллиона человек, которые вынужденно покинули свои дома.

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За 2016 год вынужденно оставили свои дома около 10,3 миллиона человек. Две трети из них – внутренне перемещенные лица.

Сирия, где с 2011 года царит гражданская война, остается главной страной-источником внутренних переселенцев и беженцев во всем мире.
Сирия, война, шойгу, война в сирии
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Источник:

РИА Новости

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