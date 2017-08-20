УАЗ разрабатывает броневик для спецназа РФ

В 2018 году в войска национальной гвардии России поступят современные и перспективные образцы автомобильной техники. Ульяновский автомобильный завод в настоящее время ведёт разработку перспективных бронированных многоцелевых автомобилей УАЗ для подразделений специального назначения и патрульного автомобиля для подразделений вневедомственной охраны, – передает РИА "Новости".

Отмечается, что автомобили для Росгвардии будут отличаться от стандартных машин техническими характеристиками — повышенной мощностью двигателя, увеличенным дорожным просветом и улучшенной проходимостью. ТТХ для автомобилей подготовлены Главным управлением сил специального назначения и Главным управлением вневедомственной охраны Росгвардии. Внедорожники должны отвечать всем современным требованиям и превосходить имеющиеся в войсках машины.

В Росгвардии отмечают, что получение новых моделей автомобилей марки УАЗ — часть планомерной работы департамента техники и вооружения по обеспечению ведомства современной техникой. Правда, едва ли это будут принципиально новые модели машин. Скорее всего, они будут сконструированы на базе существующих внедорожников УАЗ, как уже много раз было с автомобилями для других ведомств и спецслужб.

Ранее сообщалось, что в РФ создают внедорожник-"невидимку" на базе "Нивы".