Учения "Запад-2017": военный эксперт рассказал, что Кремль пытается скрыть от НАТО

Сегодня, 14:50

Москва во время учений будет пытаться создать видимость "гигантской мощи армии"

Российские войска. Фото: Facebook
Российские войска. Фото: Facebook

Россия во время учений "Запад-2017" попытается отвлечь внимание от невысокой боеготовности своих частей.

Об этом рассказал военный аналитик Александр Гольц в интервью "Голосу Америки".

По его словам, сильным козырем с военной точки зрения является непредсказуемость, его и будет использовать Россия.

"По моему мнению, в ходе предстоящих учений минобороны будет пытаться скрывать не столько высокую боеготовность, сколько невысокую боеготовность своих воинских соединений", – говорит Гольц. Он отметил, что за последние годы было объявлено о создании крупных соединений, но численность Вооруженных сил РФ не выросла.

"Это означает, что все новые ударные формирования не полного состава. То есть, они, в основном, на бумаге", – поясняет эксперт.

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Также он считает, что РФ во время учений будет пытаться создать видимость гигантской мощи армии, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

"Это часть пропагандистской кампании – того, что сейчас называют доктриной начальника Генерального штаба Герасимова, поскольку в первый раз эти идеи были высказаны в ходе его доклада в 2013 году. Суть этих идей в том, что нельзя разделить состояние войны от состояния мира. Из этого, видимо, следует, что военные действия ведутся постоянно", – отметил эксперт.

Как известно, Украина направит в Беларусь на масштабные военные учения с участием России "Запад-2017" двоих представителей, которые будут мониторить ситуацию.

"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные в период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих.
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