Ужасная авария с автобусом на Кубане: число жертв растет

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В Краснодарском крае РФ 26 августа объявили днем траура

На месте аварии. Фото: mchs.gov.ru
На месте аварии. Фото: mchs.gov.ru

Найдено тело 18-го погибшего в результате падения в воду автобуса в Краснодарском крае РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек. Ранее сообщалось о 17 погибших и 33 спасенных.

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"На поверхность поднято тело последнего погибшего, который до этого считался пропавшим без вести", — сказал собеседник агентства.

В Краснодарском крае РФ 26 августа объявили днем траура. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.
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