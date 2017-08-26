Ужасная авария с автобусом на Кубане: число жертв растет

Найдено тело 18-го погибшего в результате падения в воду автобуса в Краснодарском крае РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек. Ранее сообщалось о 17 погибших и 33 спасенных.

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"На поверхность поднято тело последнего погибшего, который до этого считался пропавшим без вести", — сказал собеседник агентства.

В Краснодарском крае РФ 26 августа объявили днем траура. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.