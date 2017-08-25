В Чечне застрелили депутата парламента – росСМИ

Стало известно, что на чеченского парламентария напали, когда он был в машине

В Чеченском парламенте застрелили депутата Магомеда Асхабова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как рассказал собеседник издания, неизвестные обстреляли машину депутата. Другие подробности не приводятся.

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Отмечается, что Мухмад Асхабов — член Коммунистической партии Российской Федерации, а депутатом он стал в сентябре 2016 года.

Ранее Асхабов работал в аппарате парламента, был советником главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителем его секретариата, министром имущественных и земельных отношений республики.

Как ранее сообщалось, Гудермесский суд Чечни вынес приговор по делу о якобы готовившемся покушении на главу республики Рамзана Кадырова.