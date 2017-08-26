В Кремле "наняли" на работу сову

Также на службе в РФ работают соколы и ястребы

Комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников заявил, что орнитологическая служба приобрела филина для борьбы с вредителями на территории Московского Кремля, сообщают РИА Новости.

"Шумовые комплексы и другие технические средства, отпугивающие вороновых, у нас есть, и они периодически используются, но более эффективным, как показывает практика, является применение естественных противников ворон, таких как соколы и ястребы… Сейчас же могу сказать, что в Кремле живут и работают не только соколы: службу там несут еще ястребы, а недавно в штате кремлевской орнитологической службы появился филин", — заявил комендант.

Хлебников добавил, что еще в древности при княжеском дворе существовала практика соколиной охоты. "Сегодня использование птиц в борьбе с воронами — это дань тем традициям, которые возникли еще во времена древнерусского государства", — уточнил он.

Отмечается, что в Кремле орнитологическая служба работает с 1970-х гг.

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