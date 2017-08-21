В крупном российском городе пожар, пылает целый квартал

Сильный ветер просто переносит пламя с одного дома на другой

В российском Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар – загорелось уже 20 домов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"В Ростове-на-Дону тем временем жара. Пожар, вспыхнувший в одном частном доме, неожиданно перекинулся на соседние. Общая площадь пожара – уже 5000 квадратных метров", – сказано в сообщении.

МЧС не может остановить пламя, поэтому спасатели начали эвакуацию населения из ближайших строений.

"Сильный ветер просто переносит пламя с одного дома на другой. Если ситуацию вовремя не взять под контроль, начнется так называемый огненный смерч", – отметили в сообщении.

Уже известно о 3 пострадавших. Все они с ожогами доставлены в больницы.