В МЧС России раскрыли подробности о пассажирах упавшего в море автобуса

В автобусе, который упал в море с пирса в Темрюкском районе Краснодарского края РФ, находились 50 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

"Предварительно, в автобусе находились 50 человек, обнаружены тела 18 погибших, спасены 32 человека", – заявили представители ведомства.

Отмечается, что 32 человека были госпитализированы в центральную районную больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Падение автобуса в море в России: появились видео и новые данные о жертвах

Глубина моря в месте, где автобус съехал в воду со строящегося пирса, составляет около четырех метров. Упавший в море автобус уже поднят краном на берег. На месте работают не менее 20 водолазов, две мобильные водолазные установки.

По данным МЧС, автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз". Он перевозил вахтовых рабочих. Позже следствие уточнило, что подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань".