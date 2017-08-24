В МИД РФ озвучили причину смерти посла России в Судане

Сегодня, 12:57

Сотрудники посольства вызвали врача, но, к сожалению, спасти Ширинского не удалось, отметили в РФ

Миргаяс Ширинский, фото РБК
Миргаяс Ширинский, фото РБК

Посол России в Судане Миргаяс Ширинский скончался от острого сердечного приступа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.

"23 августа скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Как сообщило посольство РФ, это произошло около шести вечера по местному времени. Посла обнаружили с признаками острого сердечного приступа. Сотрудники посольства вызвали врача, но, к сожалению, спасти Ширинского не удалось", – сказала Захарова.

Как сообщалось, Миргаяса Ширинского нашли мертвым в резиденции в Хартуме (Судан).

Напомним, за последние несколько месяцев Россия лишилась минимум нескольких дипломатов. 19 декабря в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов. На следующий день в Москве якобы покончил с собой бывший сотрудник российского МИД, глава Латиноамериканского департамента ведомства. 27 декабря в Казахстане от сердечного приступа умер сотрудник генконсульства РФ в этой стране Роман Скрыльников. 9 января в Афинах нашли мертвым 55-летнего российского консула в Греции Андрея Маланина, а 14 января в Йемене, по неподтвержденной информации, был застрелен посол России. А 26 января в Индии умер посол России Александр Кадакин, эту смерть в Кремле признали. В феврале нынешнего года скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин.
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