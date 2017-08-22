В Москве нашли мертвым автора песни "Наш дурдом голосует за Путина"

Вчера, 16:43

Накануне поэт-песенник Александр Елин сообщил в Facebook, что не может связаться с Семеновым уже три дня

Александр Семенов. Фото: открытые источники
Александр Семенов. Фото: открытые источники

Лидер российской группы "Рабфак" Александр Семенов, автор песни "Наш дурдом голосует за Путина", найден мертвым в съемной квартире в Москве. Об этом сообщает российский "Пятый канал".

Официально причины смерти Александра Семенова не названы.

Ранее продюсер и журналист Александр Елин сообщил в Facebook, что не может связаться с Семеновым уже три дня. "Не отвечает на телефон и мессенджеры. В больницах, моргах и т. п. не обнаруживается. Я приехал к нему домой, бился и звонил, не открывает", – написал он.

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"Рабфак" – российская музыкальная группа, исполняющая песни с сатирическими текстами. Большая часть текстов группы написана поэтом Александром Елиным, работавшим также с группами Мастер, Ария и другими. Автором всей музыки и вокалистом группы является композитор и продюсер Александр Семенов.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне умер экс-глава холдинга "Газпром-медиа" Михаил Лесин.
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