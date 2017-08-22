В Москве нашли мертвым автора песни "Наш дурдом голосует за Путина"

Накануне поэт-песенник Александр Елин сообщил в Facebook, что не может связаться с Семеновым уже три дня

Лидер российской группы "Рабфак" Александр Семенов, автор песни "Наш дурдом голосует за Путина", найден мертвым в съемной квартире в Москве. Об этом сообщает российский "Пятый канал".

Официально причины смерти Александра Семенова не названы.

Ранее продюсер и журналист Александр Елин сообщил в Facebook, что не может связаться с Семеновым уже три дня. "Не отвечает на телефон и мессенджеры. В больницах, моргах и т. п. не обнаруживается. Я приехал к нему домой, бился и звонил, не открывает", – написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В России умер один из лидеров боевиков Болотов – СМИ

"Рабфак" – российская музыкальная группа, исполняющая песни с сатирическими текстами. Большая часть текстов группы написана поэтом Александром Елиным, работавшим также с группами Мастер, Ария и другими. Автором всей музыки и вокалистом группы является композитор и продюсер Александр Семенов.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне умер экс-глава холдинга "Газпром-медиа" Михаил Лесин.