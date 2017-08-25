В Москве огласили приговор любителю "русского мира", ударившему журналиста в прямом эфире

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, что подразумевает полное признание вины и раскаяние подсудимого

Мировой суд в Москве в пятницу назначил полгода исправительных работ дебоширу, ударившему корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ. Об этом сообщает "РИА Новости".

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, что подразумевает полное признание вины и раскаяние подсудимого. Дебоширу Александру Орлову грозило не более 2/3 от максимально возможного наказания.

"Признать Орлова виновным, назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев", — объявила судья Евгения Гуляева.

Корреспондент НТВ отметил, что решение суда его устраивает. Руководство канала также удовлетворено приговором.

Прокурор просил назначить Орлову шесть месяцев исправительных работ по статье УК РФ "Побои", потерпевший был согласен.

Перед заседанием Орлов подошел к журналисту и публично извинился. До этого он направил извинения телеграммой, где попросил заключить мировую.

Дебошир рассказал в суде, что он индивидуальный предприниматель и в тот день был расстроен из-за "несросшегося контракта" и проблем в семье, а потому "выпил крепко".

Напомним, во время включения к корреспонденту НТВ подошел мужчина в белой футболке с логотипом пророссийской украинской организации "Оплот", члены которой принимали активное участие в "Антимайдане" и боевых действиях на стороне т.н."ЛНР" и "ДНР". Мужчина вошел в кадр и начал кричать: "Моя страна, ***, ***, Украину захватим, ***!"

Развозжаев попросил его помолчать, после чего мужчина смерил корреспондента взглядом и без промедления ударил его по лицу. "Ты будешь со мной, ***, так разговаривать, ***, *** получишь", – продолжил нападавший. "Извините", – ответил Развозжаев, держась за ушибленное лицо.