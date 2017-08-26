На сцене установлен баннер с надписью: "Интернет не заберете"

В Москве проходит митинг против "законодательного мракобесия" в регулировании Интернета.

Как передает УНИАН, на акцию "За свободный интернет", инициаторами которой стали российские оппозиционные партии и организации, прошло несколько тысяч человек.

Акция согласована с мэрией Москвы на проспекте имени Сахарова и предполагает участие до 10 тыс. человек.

Место проведения митинга ограждено специальным временным ограждением, проход осуществляется только после прохода рамки металлодетектора и кордона полиции.

На сцене установлен баннер с надписью: "Интернет не заберете".

Митингующие пришли на акцию с плакатами: "Интернет наш", "Интернет будет свободным", "Интернет не запретить, лучше думу распустить", "Кастрированный интернет, промытые мозги", "Мы покорили бы весь космос, но нас сажают за репосты", "Цензура – дура, Интернет – молодец".

Некоторые участники акции скандируют: "Не будет свободы на русской земле, пока чекисты сидят в Кремле!".

Как отметил один из участников акции, происходящее в РФ в отношении регулирования Интернета является "законодательным мракобесием".

Первая акция "За свободный интернет" прошла на Бульварном кольце 23 июля. В марше приняли участие около 3 тыс. человек. Демонстранты выступили против "закона о мессенджерах", "пакета Яровой", запрета анонимайзеров и VPN и цензуры в Интернете. Также на марше призвали к реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях и призвали к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Акция продлится до 18.00.