В офшорах у богачей РФ столько же денег, сколько всего у простых россиян

Богатые россияне хранят в офшорах средства, которые могут быть сравнимы со всеми сбережениями граждан России в самой стране. Об этом говорится в докладе частной исследовательской компании из США National Bureau of Economic Research, передает "Апостроф".

В докладе не приводятся конкретные данные, но при этом в нем говорится, что в офшорах россиян находится в три раза больше средств, чем все международные резервы РФ, которые по состоянию на июль 2017 года составляли 414,7 млрд долларов США.

"За границей – в Великобритании, Швейцарии, на Кипре и в других офшорах, -

богатые россияне держат богатство, сопоставимое с тем, что составляет сбережения российского населения в самой РФ", – говорится в докладе.

Напомним, новый закон США "О противодействии неприятелям Америки через санкции", который подписал 2 августа президент США Дональд Трамп, расширяет санкции против России, меняет процедуру их отмены или изменения, а также декларирует поддержку Украины в восстановлении ее территориальной целостности.