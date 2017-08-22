В Подмосковье верблюд откусил руку мужчине

В полиции не сообщили о деталях и причинах неприятного инцидента

Верблюд откусил руку мужчине в Щелковском районе Подмосковья, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"Человек получил телесные повреждения в виде ампутации руки после того, как его укусил верблюд. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

О причинах и деталях произошедшего в полиции не сообщили.

Ранее сообщалось, что в Индии верблюд откусил голову своему хозяину.