В Подмосковье верблюд откусил руку мужчине

Вчера, 18:23

В полиции не сообщили о деталях и причинах неприятного инцидента

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Верблюд откусил руку мужчине в Щелковском районе Подмосковья, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"Человек получил телесные повреждения в виде ампутации руки после того, как его укусил верблюд. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

О причинах и деталях произошедшего в полиции не сообщили.

Ранее сообщалось, что в Индии верблюд откусил голову своему хозяину.
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