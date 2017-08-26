В РФ автобус рухнул в Черное море, погибли 18 человек: новые подробности

Сегодня, 21:39

Причиной ДТП послужила неисправность тормозной системы

По последним данным, 18 человек погибли, 33 спасли. Фото: МЧС России
По последним данным, 18 человек погибли, 33 спасли. Фото: МЧС России

Темрюкский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца водителя автобуса и индивидуального предпринимателя по делу о ДТП с автобусом на Кубани, в результате которого погибли 18 рабочих-вахтовиков. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"(Водитель автобуса Карапет) Микаелян и (индивидуальный предприниматель (ИП) Юрий) Вечерадзе взяты под стражу на два месяца", – сказал представитель суда, отметив, что они оба присутствовали на избрании меры пресечения. По данным суда, они пробудут под стражей до 26 октября.

Как говорится в сообщении Ространснадзора, причиной ДТП послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства.

"По предварительной информации, перевозка была заказной и осуществлялась на закрытой территории "Таманьнефтегаз". Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства. В ходе дополнительных консультаций Ространснадзора с прокуратурой Краснодарского края будет принято решение о порядке дальнейшего участия службы в расследовании данного происшествия", – говорится в сообщении.

В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек. По последним данным, 18 человек погибли, 33 спасли.

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