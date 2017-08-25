В России автобус упал в море, много погибших

В Краснодарском крае, в поселке Волна, с пирса в море упал автобус с рабочими. Как сообщает "Интерфакс", в результате погибли 13 человек .

Собеседник агентства сообщил, что всего в автобусе находились 20 человек, спасатели уже обнаружили тела 13 людей. Еще четыре человека – в тяжелом состоянии.

Как отмечается, автобус перевозил рабочих предприятия "Таманьнефтегаз", которые возвращались с вахты. Он упал со строящегося пирса.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, недавно масштабная авария произошла в Казахстане: там автобус разбил девять машин.