В России на свадьбе произошла массовая драка из-за лужи

Сегодня, 16:46

Потасовка произошла, когда автомобилисты искали объездные пути из-за огромной лужи в узком дворе


В российском Красноярске произошла массовая драка из-за попытки объехать огромную лужу, сообщают местные СМИ. Потасовка произошла, когда автомобилисты искали объездные пути из-за огромной лужи в узком дворе.

В итоге завязался спор, который перерос в драку. Известно, что одной из сторон конфликта оказался автомобиль из свадебного кортежа. Почти все участники конфликта (около десяти человек) оказались гостями торжества.
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