В России на свадьбе произошла массовая драка из-за лужи

В российском Красноярске произошла массовая драка из-за попытки объехать огромную лужу, сообщают местные СМИ. Потасовка произошла, когда автомобилисты искали объездные пути из-за огромной лужи в узком дворе.



В итоге завязался спор, который перерос в драку. Известно, что одной из сторон конфликта оказался автомобиль из свадебного кортежа. Почти все участники конфликта (около десяти человек) оказались гостями торжества.