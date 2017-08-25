В России назвали причину своего вторжения в Сирию

Сегодня, 11:42

ИГИЛ до прихода российских войск взяло под контроль большинство сирийской территории

Сирия после вторжения России. Фото: AFP
Сирия после вторжения России. Фото: AFP

Россия видела угрозу от боевиков "Исламского государства" для своей территории со стороны Сирии, поэтому было принято решение отправить туда войска. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

По его словам, ИГИЛ угрожало вторжением на российскую территорию.

"Развитие ситуации по такому сценарию угрожало безопасности России, поскольку вектор дальнейшего движения ИГИЛ в сторону Центральной Азии и российского Кавказа и Поволжья был обозначен достаточно четко", – сказал Рудской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он отмечает, что на момент вторжения российских войск, боевики ИГИЛ превосходили правительственные силы Сирии.

"Правительство Сирии в одиночку вело боевые действия против терроризма на своей территории, а отряды так называемой "умеренной оппозиции" фактически слились с ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусрой", которые имели более щедрое финансирование, снабжение оружием и боеприпасами от своих зарубежных спонсоров", – сказал военный.

Он также отметил, что террористы контролировали более 70% территории страны и продолжали наступать на всех направлениях.

Как на днях сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, война в Сирии "фактически окончена". Он похвастался успехами в проведении военных операций.
Россия, Сирия, войска, вторжение, ИГИЛ
Все новости по теме Война в Сирии.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Биньямин Нетаньяху. Фото: AFP

Премьер Израиля жестко поговорил с Путиным по поводу союзника России

23 Августа, 20:12

Нетаньяху подчеркнул, что для Израиля крайне нежелательно усиление военного присутствия Ирана в Сирии

Другие страны

В Ракке при ударе коалиции погибли 80 жителей, фото AFP

В Ракке при ударе коалиции погибли 80 жителей

22 Августа, 22:23

Авиаудар нанесла международная коалиция, утверждают в Сирии

США

Химическая атака в Сирии. Фото: AFP

В США пригрозили Асаду новыми мерами за химическое оружие

22 Августа, 09:56

Американские власти хотят, чтобы сирийское правительство сотрудничало с организацией по запрещению химоружия

Другие страны

В Сирии продолжается противостояние. Фото: AFP

Асад заявил о провале Запада

20 Августа, 17:53

Сирийский президент также поблагодарил Россию

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования