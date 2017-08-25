В России назвали причину своего вторжения в Сирию

ИГИЛ до прихода российских войск взяло под контроль большинство сирийской территории

Россия видела угрозу от боевиков "Исламского государства" для своей территории со стороны Сирии, поэтому было принято решение отправить туда войска. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

По его словам, ИГИЛ угрожало вторжением на российскую территорию.

"Развитие ситуации по такому сценарию угрожало безопасности России, поскольку вектор дальнейшего движения ИГИЛ в сторону Центральной Азии и российского Кавказа и Поволжья был обозначен достаточно четко", – сказал Рудской.

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Он отмечает, что на момент вторжения российских войск, боевики ИГИЛ превосходили правительственные силы Сирии.

"Правительство Сирии в одиночку вело боевые действия против терроризма на своей территории, а отряды так называемой "умеренной оппозиции" фактически слились с ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусрой", которые имели более щедрое финансирование, снабжение оружием и боеприпасами от своих зарубежных спонсоров", – сказал военный.

Он также отметил, что террористы контролировали более 70% территории страны и продолжали наступать на всех направлениях.

Как на днях сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, война в Сирии "фактически окончена". Он похвастался успехами в проведении военных операций.