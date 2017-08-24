В России отреагировали на обращение Молдовы в ООН по выводу войск из Приднестровья

Сегодня, 12:07

Обращение молдавской стороны в ООН стало неожиданностью для россиян, отметил Небензя

Российские оккупанты в Приднестровье. Фото: AFP
Российские оккупанты в Приднестровье. Фото: AFP

Москва считает намерение Молдовы инициировать вывод российских войск из Приднестровья недружественным шагом по отношению к России. Об этом заявил журналистам постпред РФ в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он отметил, что обращение молдавской стороны в ООН стало неожиданностью для россиян.

"Это не очень дружественное и достаточно неожиданное решение. С нами по этому поводу не связывались, нас не предупредили, мы просто увидели распространенное письмо", — сказал Небензя.

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Такая инициатива, по словам постпреда РФ, "не будет способствовать мирному процессу, который был давно учрежден в формате 5+2 (с участием Молдовы и непризнанной Приднестровской Молдавской республики как сторон конфликта, России, Украины, ОБСЕ как посредников, Евросоюза и США как наблюдателей – ред.)".

"Мы, конечно, это открыто скажем нашим молдавским коллегам", – добавил дипломат.

Напомним, Молдова обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.
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