В России отреагировали на обращение Молдовы в ООН по выводу войск из Приднестровья

Москва считает намерение Молдовы инициировать вывод российских войск из Приднестровья недружественным шагом по отношению к России. Об этом заявил журналистам постпред РФ в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он отметил, что обращение молдавской стороны в ООН стало неожиданностью для россиян.

"Это не очень дружественное и достаточно неожиданное решение. С нами по этому поводу не связывались, нас не предупредили, мы просто увидели распространенное письмо", — сказал Небензя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Парламент Молдовы проголосовал за вывод российских войск из Приднестровья

Такая инициатива, по словам постпреда РФ, "не будет способствовать мирному процессу, который был давно учрежден в формате 5+2 (с участием Молдовы и непризнанной Приднестровской Молдавской республики как сторон конфликта, России, Украины, ОБСЕ как посредников, Евросоюза и США как наблюдателей – ред.)".

"Мы, конечно, это открыто скажем нашим молдавским коллегам", – добавил дипломат.

Напомним, Молдова обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.