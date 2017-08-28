В России ответили на слова Волкера об изоляции РФ из-за Донбасса

Пушков считает, что США не по силам изолировать РФ и напомнил, что это ранее не удалось Обаме

Соединенные Штаты Америки не смогут добиться международной изоляции России. Об этом в Twitter написал российский сенатор Алексей Пушков в ответ на слова спецпредставитель США по Украине Курта Волкера.

"Россия не будет "выброшена из системы дипломатических и экономических отношений". Волкер напрасно нас пугает. Опыт Обамы показал: США это не по силам", – написал Пушков.

Он считает, что Волкер занял сторону Киева в украинском вопросе.

"Спецпредставитель США по Украине играет на стороне Киева, что неудивительно. Странно, что он до сих пор не понял: изоляции России нет и не будет", – добавил российский сенатор.

Как заявлял в интервью Financial Times Курт Волкер, Россия может оказаться выброшенной из системы экономических и дипломатических отношений, если она попытается заморозить конфликт на Донбассе.